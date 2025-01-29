В Татарстане ожидается сильная гололедица и туман
Гидрометцентр предупредил жителей о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются 30 января. Местами по республике, включая Казань, прогнозируется сильная гололедица на дорогах, а ночью и утром — туман и гололед.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что тропический воздух из Африки принес аномальное тепло в европейскую часть России, включая регионы Поволжья.
О том, надолго ли в Татарстан вернулось тепло и не рано ли расслабляться фермерам, — в материале «Реального времени».
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