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Банк России опубликовал курс валют с 30 января

21:33, 29.01.2025
Банк России опубликовал курс валют с 30 января
Фото: Timon Studler on Unsplash

Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 30 января. По отношению ко всем денежным единицам рубль ослабил позиции.

Доллар увеличился в цене на 0,05 рубля, евро повысился на 0,81 рубля, юань упал на 0,08 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 98,01 рубля;
  • евро — 102,40 рубля;
  • юань — 13,38 рубля.
Анастасия Фартыгина

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ЭкономикаОбщество

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