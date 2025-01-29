Банк России опубликовал курс валют с 30 января
Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 30 января. По отношению ко всем денежным единицам рубль ослабил позиции.
Доллар увеличился в цене на 0,05 рубля, евро повысился на 0,81 рубля, юань упал на 0,08 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 98,01 рубля;
- евро — 102,40 рубля;
- юань — 13,38 рубля.
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