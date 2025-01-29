Чикаго опустел из-за страха перед антимиграционными рейдами Трампа

Фото: Максим Платонов

Улицы Чикаго стали пустыми из-за опасений местных жителей перед антимиграционными рейдами, инициированными администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в WBEZ Chicago.

Обычно оживленная 106-я улица теперь выглядит безлюдной, поскольку многие местные жители предпочитают оставаться дома. По данным Института больших городов Иллинойсского университета Чикаго, этот район на 80% состоит из мексиканцев и давно стал домом для иммигрантов.

Управляющий местным рестораном Хуан Васкес заявил, что большинство его клиентов — латиноамериканцы, которые теперь избегают посещения заведения.

— Это разрушает местную экономику, поскольку люди боятся выходить на улицы и не уверены в том, смогут ли вернуться домой к своим семьям, — добавил он.

Тем временем New York Post сообщили о том, что Белый дом увеличил требования по числу задержаний нелегальных мигрантов с 1,5 тыс. до 1,8 тыс. в день, что еще больше усиливает страх среди жителей Чикаго.

Ранее президент США, Дональд Трамп заявил о намерении запустить программу массовых депортаций нелегальных мигрантов. В своей публикации в соцсети Truth Social он подтвердил информацию о планах введения режима чрезвычайного положения и использования военных ресурсов для реализации этой программы.

Анастасия Фартыгина