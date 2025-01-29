Экспорт алкоголя из Татарстана вырос на 24% в 2024 году
В Татарстане в 2024 году объем экспорта алкогольной продукции увеличился на 24%. Об этом стало известно на итоговой коллегии Госалкогольинспекции республики.
Регион активно развивает поставки и в настоящее время экспортирует алкогольные напитки под своими брендами в 13 стран мира.
Напомним, что в 2024 году в Татарстане зарегистрировали 250 смертей от алкогольного отравления, что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.