Джордж Мартин посмотрел «Рыцаря семи королевств» и остался доволен

По его словам, экранизация получилась настолько точной, насколько можно рассчитывать

Поклонники вселенной «Игры престолов» с нетерпением ждут выхода нового сериала «Рыцарь семи королевств», однако увидеть его удастся не раньше осени 2025 года. А вот автор литературного первоисточника Джордж Р. Р. Мартин уже ознакомился с первым сезоном и поделился впечатлениями в своем блоге. По его словам, экранизация получилась настолько точной, насколько можно рассчитывать, а шоураннер проекта Айра Паркер, ранее работавший над «Домом дракона», сумел сохранить дух и атмосферу оригинальной истории.

Сюжет сериала основан на первой повести цикла «Повести о Дунке и Эгге» — «Межевой рыцарь». Действие разворачивается за 90 лет до событий «Игры престолов», когда династия Таргариенов переживает не лучшие времена: драконы исчезли, а магия утратила свое влияние на мир. В центре истории — Дунк, бедный, но честный странствующий рыцарь, который по случайности берет себе оруженосцем Эгга — мальчика, который станет королем Эйгоном V. В будущем этот юный наследник станет правителем Вестероса, и что интересно, он — младший брат мейстера Эймона, хорошо знакомого зрителям по «Игре престолов».

Реальное время / realnoevremya.ru

Однако «Рыцарь семи королевств» — это не зрелищный фэнтези-эпик, полный масштабных битв и магических существ. Мартин предупреждает, что драконов, белых ходоков и грандиозных сражений здесь не будет. Вместо этого сериал делает акцент на чести, долге, рыцарстве и моральном выборе, а также тщательно раскрывает характеры героев.

Некоторые могут усомниться в объективности писателя: все-таки он сам числится в продюсерах проекта. Однако Мартин далеко не всегда одобряет экранизации своих произведений. Например, прошлым летом он раскритиковал гербы домов в «Игре престолов» и «Доме дракона», заявив, что драконы на них изображены неправильно.

Ожидания от сериала высоки, ведь «Повести о Дунке и Эгге» считаются одними из самых любимых работ Мартина. Останется ли «Рыцарь семи королевств» верен первоисточнику не только в деталях, но и в духе — зрители узнают уже в конце года.

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Екатерина Петрова