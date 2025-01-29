Около 30% россиян планируют начать ремонт в 2025 году

Фото: Динар Фатыхов

Около 30% россиян намерены начать ремонт в 2025 году, согласно результатам опроса, проведенного сервисами «Домклик» и «Ремонт со СберУслугами», передали в РИА «Новости».

Чуть меньше половины участников опроса (около 49%) не имеют планов на ремонт в ближайшее время. Среди тех, кто собирается делать ремонт в 2025 году, 14% намерены начать работы менее чем через месяц, а 13% — в течение 1-3 месяцев. При этом 12% респондентов отложили начало ремонта на срок от 4 до 6 месяцев, а 61% — планируют приступить к работам позже полугода.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Главной причиной задержки начала ремонтных работ для 59% опрошенных стали финансовые затруднения. Кроме того, 41% участников указали нехватку времени как основную преграду, а 9% столкнулись с проблемами в дизайне и планировке.

Что касается сроков выполнения ремонта, 9% респондентов ожидают, что он займет неделю или меньше, тогда как 30% рассчитывают на две-три недели. Ремонт длительностью от трех до четырех месяцев планируют 15% опрошенных.

По данным исследования, 40% участников хотят частично поручить работы подрядчикам, в то время как 23% полностью доверяют профессионалам. При этом 28% респондентов намерены выполнять ремонт самостоятельно.

Напомним, что первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова разрабатывает законопроект, предусматривающий компенсацию взносов за капитальный ремонт для многодетных семей.



Анастасия Фартыгина