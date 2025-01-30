Квентин Тарантино пишет пьесу, которую, возможно, экранизирует

Однако режиссер подчеркнул: он не станет экранизировать свою работу, если сочтет ее неудачной

Фото: Максим Платонов

Культовый режиссер Квентин Тарантино продолжает следовать своему обещанию снять не более 10 фильмов за карьеру, но его планы вновь оказались непредсказуемыми. Он собирался завершить режиссерскую деятельность картиной «Кинокритик», действие которой должно было развернуться в Калифорнии 1977 года. Главную роль в фильме, посвященном рецензенту из порнографического журнала, должен был сыграть Брэд Питт. Однако в апреле 2024 года Тарантино отказался от проекта — по его словам, он просто передумал.

Рецензию на книгу Квентина Тарантино «Киноспекуляции» читайте здесь.

На кинофестивале «Санденс» режиссер сказал, что сейчас не испытывает большого желания заниматься кино. Приоритетом для него остается семья: вместе с женой и детьми он живет в Израиле и уделяет много времени отцовству. «Когда я в Америке, я пишу. А когда в Израиле? Я «абба», что значит отец», — объяснил он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Тем не менее Тарантино не оставляет творчество. Сейчас он работает над пьесой и не исключает, что именно она может стать основой его последнего фильма. Однако режиссер подчеркнул: он не станет экранизировать свою работу, если сочтет ее неудачной. Если же пьеса окажется успешной, возможна ее адаптация в полнометражный фильм.

Режиссер также выразил разочарование современным кинематографом, особенно влиянием стриминговых сервисов. По его мнению, в цифровую эпоху кино утратило статус искусства и стало доступным слишком быстро: «Что теперь считается фильмом? То, что идет в кинотеатрах всего четыре недели, а ко второй неделе уже доступно для просмотра дома? Ради этого я во все это ввязывался?». В отличие от кинопроката, театр, считает Тарантино, остается последним рубежом настоящего искусства, где зрительский опыт нельзя заменить экранным.

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Екатерина Петрова