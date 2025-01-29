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В Зеленодольске женщину приговорили к 8 годам за смерть младенца

17:14, 29.01.2025
В Зеленодольске женщину приговорили к 8 годам за смерть младенца
Фото: Максим Платонов

Жительницу Зеленодольска осудили на 8 лет лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, приведшего к смерти ее четырехмесячного сына. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следкома России по Татарстану.

По данным следствия, трагедия произошла 6 января 2024 года, когда женщина находилась в гостях у знакомого в состоянии алкогольного опьянения. Не в силах справиться с плачем ребенка, она начала трясти его с силой. В результате полученных травм младенец скончался на месте.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.

Анастасия Фартыгина

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