«Голубчик», «дусик», «дуся»: «Яндекс Книги» назвали самые частые обращения Чехова к адресатам в переписке

«Яндекс Книги» совместно с Национальным корпусом русского языка провели анализ чеховских текстов, выделив наиболее характерные слова и выражения писателя

Сегодня, 29 января, исполняется 165 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова — одного из самых читаемых русских классиков, чьи пьесы ставят на крупнейших театральных сценах мира, а рассказы остаются актуальными спустя более чем век. К этой дате сервис «Яндекс Книги» совместно с Национальным корпусом русского языка провел масштабный анализ чеховских текстов, выделив наиболее характерные слова и выражения писателя.

Историю создания самого знаменитого портрета Антона Чехова читайте здесь.

Исследователи отмечают, что Чехов — едкий, но справедливый наблюдатель русской жизни. Его тексты наполнены иронией, а его стиль — простой, но выразительный. Героями его произведений чаще всего становились современники писателя, и для их описания он использовал слова, которые раскрывают их характер и социальный статус. Наиболее распространенные прилагательные в его произведениях — «порядочный», «честный», «умный», «добрый», но встречаются и «глупый», «благообразный», «бравый», «гадкий» и «безгласный». О женских персонажах Чехов чаще всего писал, используя слова «милая», «благородная», «скупая», «нервная», «солидная». В его текстах особенно часто фигурируют врачи, а самыми популярными именами стали Иван, Анна, Ольга, Петр и Саша.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Исследование выявило, что самым популярным напитком у чеховских персонажей стал чай. Он упоминается в текстах писателя чаще всего, что вполне логично для России конца XIX века. На втором месте — вода, а затем идут водка, вино, пиво и шампанское. Из еды чаще всего упоминаются хлеб, рыба, масло, закуска и каша.

Также в исследовании обратили внимание на язык писем Чехова. В отличие от его прозы, в них он позволял себе больше эмоциональности и теплоты. К своим адресатам он обращался так, как сейчас не напишет ни один деловой человек: «голубчик», «дусик», «дуся», «милый», «сударь», «деточка», «лошадка». В поздравлениях же Чехов проявлял не только традиционную вежливость, но и юмор. Он желал своим друзьям не только здоровья и успехов, но и «жениха с усами», «тьму-тьмущую денег» и «интересного, чтобы не было скучно».

Что касается читательских предпочтений, наиболее востребованными произведениями Чехова на платформе «Яндекс Книги» стали «Вишневый сад», «Палата №6», «Три сестры», «О любви» и «Человек в футляре». Чехов оставил после себя более 600 художественных произведений и около 4 400 писем. Он не только отразил в них свое время, но и создал тексты, которые продолжают говорить с читателями на одном языке спустя более чем столетие.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова