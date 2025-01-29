Татарстанские спасатели получили новую технику от Минниханова

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил подразделениям МЧС по Татарстану ключи от 20 единиц новой техники. Церемония прошла в рамках совместного заседания коллегий ведомств, пишет пресс-служба.

Пожарные и спасатели республики получили пожарные автоцистерны, аварийно-спасательные автомобили, легковые автомобили высокой проходимости, маломерное судно и снегоходы, приобретенные за счет федерального и республиканского бюджетов. Минниханов также осмотрел выставку перспективных средств оповещения населения и служебной радиосвязи.

На заседании коллегии были озвучены данные о чрезвычайных ситуациях в Татарстане в 2024 году, среди которых взрыв газа в жилом доме в Нурлате, жесткая посадка самолета в Камском Устье и массовая атака БПЛА на Казань.

В 2024 году в республике зарегистрировано 4 217 пожаров, в которых погибли 115 человек, что на 19% меньше, чем в прошлом году. Однако произошел пожар в Елабужском районе с гибелью шести человек.

Рената Валеева