Трамп запретил смену пола для лиц младше 19 лет в США

Фото: Максим Платонов

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий финансирование, поддержку и продвижение процедур по смене пола для лиц младше 19 лет. Об этом сообщают «Ведомости».

Согласно документу, опубликованному на сайте Белого дома, политика Соединенных Штатов заключается в отказе от поддержки так называемого «перехода» ребенка из одного пола в другой и строгом соблюдении законов, запрещающих подобные процедуры. В указе под «ребенком» понимается лицо или лица до 19 лет, а «химические и хирургические калечащие операции» определяются как блокаторы полового созревания, гормональная терапия и соответствующие хирургические вмешательства.

Утверждается, что врачи «калечат и стерилизуют» детей, делая «ложные заявления» о возможности изменения пола ребенка необратимыми методами. В указе эта тенденция названа «опасной» и «пятном на истории» США.

Ранее, 21 января, Трамп подписал указ о признании двух неизменных полов — мужского и женского, разделяя понятия «гендер» и «пол». Данный указ был направлен на защиту женщин от вмешательства мужчин в однополые пространства и мероприятия.

Рената Валеева