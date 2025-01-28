Патриарх Кирилл анонсировал возвращение «Основ духовно-нравственной культуры народов» в школы

Фото: Динар Фатыхов

В российских школах вновь будет преподаваться предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКР) для учеников 5—7-х классов. Об этом сообщил патриарх Кирилл.

Патриарх подчеркнул, что по его инициативе была создана рабочая группа, которая в течение года сотрудничала с различными государственными органами. Результатом работы группы стало решение о возвращении предмета, который будут преподавать учителя истории.

Кирилл уточнил, что это решение имеет важное значение для современной российской школы. Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ Минпросвещения, который предлагал исключить ОДНКР из учебной программы с 1 сентября 2025 года. Патриарх выступил с критикой этого решения, призвав не допустить исключения отдельного преподавания предмета из школьной программы.

Рабочую группу по согласованию позиций Русской православной церкви и Минпросвещения возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Он заявил, что для успешного внедрения курса необходимо разработать соответствующую программу и учебники, а также подготовить преподавателей.

Напомним, что министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил о планах внедрения единых государственных учебников по всем школьным предметам до 2029 года.



Анастасия Фартыгина