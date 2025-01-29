Сегодня в Татарстане ожидается до +3 градусов

Существенных осадков днем не ожидается

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Сегодня в Татарстане будет облачно. Существенных осадков днем не ожидается. Такой прогноз дали в Гидрометцентре РТ.

В отдельных районах возможен туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4—9 м/с, ночью местами с порывами до 13 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от 0 до +3 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.

В Казани ожидается от 0 до +2 градусов, без существенных осадков. На дорогах возможна гололедица.

Напомним, тропический воздух из Африки принес аномальное тепло в европейскую часть России, включая регионы Поволжья. До четверга во многих городах ожидаются температурные рекорды, включая превышение столетних значений.

Галия Гарифуллина