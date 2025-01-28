В Казани снизилось число ДТП с детьми, но погибли двое несовершеннолетних

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За 12 месяцев 2024 года на дорогах Казани зарегистрировано 145 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 146 детей получили ранения и увечья, а двое мальчиков погибли. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Несмотря на небольшое снижение общего числа ДТП с участием детей (в 2023 году было 146 происшествий), количество пострадавших детей сократилось с 154 до 146. Однако в 2024 году погибло двое несовершеннолетних мальчиков, в то время как в 2023 году погиб один ребенок.

Напомним, в прошлом году Госавтоинспекция Татарстана выступила с инициативой запретить обслуживать детей на станциях АЗС. Это связано с растущей детской смертностью на мототранспорте.

Рената Валеева