Расписание электрички Казань — Свияжск изменится с 1 февраля

Фото: Михаил Захаров

С 1 февраля 2024 года изменится расписание пригородного поезда №6355 Казань — Свияжск. Изменения связаны с техническими причинами, сообщили в пресс-службе АО «Содружество».

Согласно новому расписанию, отправление электрички со станции Казань будет осуществляться на три минуты раньше, в 10.23 мск. Прибытие на станцию Свияжск запланировано на 11.38 мск.

Напомним, в ПФО планируют строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит Самару, Тольятти, Ульяновск, Казань и другие города. Об этой идее сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.



Рената Валеева