Хавбек «Рубина» Ломовицкий на правах аренды перешел в «Факел»

Фото: Динар Фатыхов

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий в свой 27-й день рождения отдан в аренду в воронежский «Факел». Информацию подтвердили оба клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Аренда футболиста будет действовать до конца текущего сезона. У «Факела» не будет права выкупа полузащитника по окончании арендного соглашения.

Ломовицкий выступает за «Рубин» с января 2022 года, перейдя из московского «Спартака». По некоторым данным, казанский клуб покупал футболиста за 1,5 млн евро. Контракт полузащитника рассчитан до конца июня 2026 года. В текущем сезоне Ломовицкий провел за «Рубин» три игры — все на Кубке России.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

На прошлой неделе Ломовицкий отдал голевую передачу в контрольном матче с македонской «Стругой» (1:0). Его ассист помог казанской команда одержать первую победу в 2025 году.



«Факел» занимает 14-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 14 очками. «Рубин» идет восьмым в турнирной таблице чемпионата с 26 баллами.

Зульфат Шафигуллин