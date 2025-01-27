Татарстанский энергетический форум (ТЭФ) изменит свой формат и название

Татарстанский энергетический форум (ТЭФ) изменит свой формат и название, став Всероссийским форумом «Энергопром» в 2025 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

Согласно информации Минпромторга Татарстана, новое название и статус форума позволят расширить рынки сбыта продукции республики, а также привлечь новые технологии и инвестиции в энергетику региона.

Для достижения этих целей планируется сотрудничество с федеральными органами власти, такими как Минэнерго и Минпромторг России, которые уже выразили поддержку инициативе.

Форум «Энергопром» пройдет с 2 по 4 апреля 2025 года на площадке «Казань Экспо».

Анастасия Фартыгина