Мик Геррон награжден премией Ассоциации писателей-криминалистов за вклад в развитие детективного жанра

Эта награда — высшее признание в мире криминальной литературы

Британский писатель Мик Геррон — автор известных романов «Мертвые львы» и «Хромые кони» — удостоен престижной премии Diamond Dagger. Ее вручает Ассоциация писателей-криминалистов (CWA) за выдающийся вклад в развитие детективного жанра. Эта награда — высшее признание в мире криминальной литературы, она присуждается за исключительные достижения и вклад, который оставляет глубокий след в литературе.

Мик Геррон родился в Ньюкасле и изучал английский язык в Оксфорде, где проживает до сих пор. Он работал редактором в Лондоне, когда начал писать около 350 слов в день. Его дебютный роман Down Cemetery Road был опубликован в 2003 году и стал началом серии о детективе Зои Бём. Этот роман, как и вся серия, в скором времени будет адаптирован для телевидения стриминговой платформой Apple TV+, а ключевые роли в экранизации исполнят Эмма Томпсон и Рут Уилсон.

Наибольшую популярность Геррону принесла серия романов «Слау-Башни», которая началась с книги «Хромые кони» в 2010 году. В центре истории — группа дискредитированных агентов из МИ-5, которые работают под руководством саркастичного и циничного Джексона Лэма. Книги из этой серии, включая «Мертвые львы», Real Tigers и Spook Street, получили восторженные отзывы читателей и критиков. Последняя книга из серии, Bad Actors, вышла в 2022 году. Экранизация «Хромых коней» с Гэри Олдманом в главной роли также стартовала в 2022 году на Apple TV+ и уже насчитывает четыре сезона, при этом еще два находятся в разработке.

Реальное время / realnoevremya.ru

Глава Ассоциации писателей-криминалистов заявил, что Мик Геррон — один из самых заслуженных лауреатов за всю историю премии. Эксперты отмечают, что его работы фактически переосмыслили шпионский триллер, добавив в жанр остроту, юмор и реалистичность, которые покорили миллионы читателей и зрителей. По мнению критиков, серия «Слау-Башни» стала не только литературным достижением, но и культурным маркером, отражающим наше время.

Премия Diamond Dagger присуждается на основании номинаций членов Ассоциации писателей-криминалистов. Из поданных заявок формируется шорт-лист, который затем оценивается жюри, состоящим из предыдущих лауреатов. Среди предыдущих обладателей премии такие легенды, как Джон Ле Карре, Рут Ренделл, Иэн Рэнкин и П. Д. Джеймс. В прошлом году награду разделили Линда Ла Плант и Джеймс Ли Берк.

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Екатерина Петрова