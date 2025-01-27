В Татарстане пройдет XIII фестиваль «Ангелы в белых халатах»

Фото: предоставлено пресс-службой КГМУ

С 1 по 12 февраля в Татарстане пройдет XIII фестиваль «Ак халатлы фәрештәләр — Ангелы в белых халатах», направленный на популяризацию медицинских и социальных профессий. Организаторами масштабного мероприятия выступают КГМУ, Минздрав и Роспотребнадзор РТ и ГУП «Таттехмедфарм». Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе университета.

Главная цель фестиваля — дать возможность будущим специалистам познакомиться с работой медиков и социальных работников непосредственно на их рабочих местах.

Программа фестиваля:

1 февраля все центральные районные больницы республики, а также ведущие лечебные и профилактические учреждения Казани откроют свои двери для школьников, мечтающих о медицинской карьере. Каждый факультет КГМУ совместно с работодателями представит свои специальности на соответствующих практических базах. После экскурсий главные врачи проведут встречи со студентами выпускных курсов КГМУ для обсуждения вопросов трудоустройства.

2 февраля желающие смогут посетить КГМУ, встретиться с ректором, профессором Алексеем Созиновым и узнать больше об университете. Также в этот день будут подведены итоги конкурса на самый интересный вопрос ректору.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

С 3 по 12 февраля ежедневно в 16.00 преподаватели КГМУ будут читать популярные лекции на различные медицинские и социальные темы.

Рената Валеева