Общежитие КНИТУ-КАИ №1 лишат охранного статуса
Общежитие КНИТУ-КАИ №1 не включат в реестр ОКН (объект культурного наследия) и, соответственно, лишат охранного статуса. Акт историко-культурной экспертизы опубликован на сайте комитета Татарстана по охране ОКН.
Здание общежития включили в список выявленных ОКН в 2009 году. На этом основании его поставили на государственную охрану.
Решение о невключении объекта в реестр обусловлено «утратой историко-культурного значения». Эксперты предложили присвоить зданию статус исторически ценного градоформирующего объекта.
Здание является образцом советской архитектуры общежитий коридорного типа. Из декора утрачены лишь две гипсовые фигуры на входе — летчик и парашютистка с парашютом. Также эксперты зафиксировали изменения облика: установка пластиковых стеклопакетов и металлических дверей. По заключению экспертизы, объект не обладает мемориальной ценностью и не связан с историческими событиями.
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