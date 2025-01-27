Общежитие КНИТУ-КАИ №1 лишат охранного статуса

Фото: скриншот акта ГИКЭ

Общежитие КНИТУ-КАИ №1 не включат в реестр ОКН (объект культурного наследия) и, соответственно, лишат охранного статуса. Акт историко-культурной экспертизы опубликован на сайте комитета Татарстана по охране ОКН.

Здание общежития включили в список выявленных ОКН в 2009 году. На этом основании его поставили на государственную охрану.

Решение о невключении объекта в реестр обусловлено «утратой историко-культурного значения». Эксперты предложили присвоить зданию статус исторически ценного градоформирующего объекта.



Здание является образцом советской архитектуры общежитий коридорного типа. Из декора утрачены лишь две гипсовые фигуры на входе — летчик и парашютистка с парашютом. Также эксперты зафиксировали изменения облика: установка пластиковых стеклопакетов и металлических дверей. По заключению экспертизы, объект не обладает мемориальной ценностью и не связан с историческими событиями.

Елизавета Пуншева