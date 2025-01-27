КХЛ включила игру «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым» в топ матчей недели

Фото: Динар Фатыхов

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликован список наиболее интересных матчей на игровой неделе. В топ-5 попала игра «Ак Барса» в Казани с «Салаватом Юлаевым».

Команды в нынешнем сезоне встречались четыре раза, во всех из них побеждали хозяева площадки. В последней игре в Казани 8 января «Ак Барс» разгромил «Салават Юлаев» со счетом 5:1. Пресс-служба КХЛ считает, что уфимцы едут в Казань за реваншем.

— Кажется, «юлаевец» Джошуа Ливо особенно разозлился после поражения, ведь после той игры он не забрасывал шайбы лишь в одном матче из семи! Хватит ли «Салавату Юлаеву» огненной формы Ливо, чтобы взять реванш? — говорится в сообщении лиги.

Очередное «Зеленое дерби» состоится 27 января в столице Татарстана в 19.00 по московскому времени.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также в топ-5 матчей недели в КХЛ попали московское дерби «Спартака» и ЦСКА (27 января), «Авангарда» и «Салавата Юлаева» (29 января), московского «Динамо» и СКА (1 февраля) и «Локомотив» — «Металлург» (1 февраля).

«Ак Барс» занимает четвертое место в Восточной конференции с 62 очками в 47 играх. «Салават Юлаев» идет третьим в турнирной таблице Востока с 64 баллами в 48 матчах.

Прямую трансляцию «Зеленого дерби» в Казани можно будет посмотреть на телеканале ТНВ.



Зульфат Шафигуллин