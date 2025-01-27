ФАС обязала «Просвещение» вернуть в бюджет более 2 млрд рублей за цены на учебники

ФАС России обязала издательство «Просвещение» перечислить в бюджет более двух млрд рублей в качестве незаконно полученного дохода. Причиной стала установка монопольно высоких цен на школьные учебники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ФАС установила, что АО «Издательство «Просвещение» занимает доминирующее положение на рынках издания школьных учебников по русскому языку, истории и биологии. В ходе антимонопольного расследования было выявлено, что издательство необоснованно завышало цены на ряд учебников по этим предметам, причем рост цен значительно превышал рост расходов на их производство и реализацию. Это привело к увеличению рентабельности, которая существенно превысила среднеотраслевой уровень.

В результате ФАС признала «Просвещение» нарушившим антимонопольное законодательство. Ведомство выдало издательству предписание о снижении цен на указанные учебники и потребовало перечислить в бюджет 2 033 636 879 рублей незаконно полученного дохода.

ФАС России будет контролировать исполнение издательством выданных предписаний.

Рената Валеева