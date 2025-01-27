Кудерметова поднялась на 24 позиции в рейтинге после Australian Open

Фото: Динар Фатыхов

Женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала обновленный рейтинг на своем официальном сайте по итогам Australian Open.

Лучшей среди российских теннисистов оказалась Дарья Касаткина, которая опустилась с 10-й на 11-ю строчку. В топ-20 также вошли россиянки Диана Шнайдер (13), Мирра Андреева (15) и Анна Калинская (18).

Уроженка Казани Вероника Кудерметова поднялась на 24 позиции после успешного выступления на Australian Open. На турнире в Австралии российская теннисистка дошла до 1/8 финала. В новом рейтинге Кудерметова занимает 51-е место. При этом Вероника обошла родную сестру Полину Кудерметову, которая опустилась на 58-ю строчку.

Лидирует в рейтинге лучших теннисистов Арина Соболенко из Белоруссии, победившая на Australian Open. В первую тройку входят Ига Швентек из Польши и американка Кори Гауфф.

Зульфат Шафигуллин