Главе Минцифры Шадаеву предложили выход из ситуации с блокировкой соцсетей

Фото: Мария Зверева

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой разъяснить позицию ведомства относительно возможности снятия блокировки с запрещенных в России социальных сетей, в случае если более 50% их акций будут приобретены российскими инвесторами. Об этом пишет РИА «Новости».



— Может ли приобретение российским инвестором крупной (50% и более) доли в заблокированной в России иностранной социальной сети, сопровождающееся изменением ее внутренней политики в отношении России, стать основанием для пересмотра статуса данной платформы и исключения ее из перечня запрещенных в нашей стране? — спрашивает в запросе Чернышов.

Вице-спикер подчеркнул, что многие иностранные государства используют национальный контроль над цифровыми сервисами как ключевой инструмент обеспечения суверенитета в информационной сфере.

Чернышов считает, что необходимо рассмотреть «механизмы возврата справедливого доступа российских пользователей к ранее заблокированным платформам» при условии соблюдения ими законодательных норм и национальных интересов страны.

В декабре 2024 года Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber* на территории России.



Позднее зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин заявил, что вероятность блокировки мессенджера WhatsApp в России в 2025 году может возрасти.

Рената Валеева