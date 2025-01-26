Стали известны планы Путина на следующую неделю

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет ряд встреч и мероприятий, посвященных развитию беспилотной авиации и автомобильной промышленности. Об этом сообщает программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

В рамках предстоящих региональных поездок глава государства обсудит текущую ситуацию в отечественном автомобилестроении, тема, которая уже не раз поднималась на высоком уровне.

— Также президент снова будет заниматься развитием беспилотной авиации, — заявили в программе.

Кроме того, в рабочем графике Владимира Путина запланированы мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое Россия отмечает в этом году.

Рената Валеева