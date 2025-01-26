ХАМАС обвинил Израиль в нарушении перемирия

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Палестинское движение ХАМАС заявило о нарушении Израилем соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Причиной стало то, что израильские военные по-прежнему не разрешают перемещенным лицам вернуться из южных районов анклава в свои дома на севере. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале движения.

— ХАМАС и посредники следят за действиями Израиля, который запрещает перемещенным лицам вернуться из южных районов Газы в их дома на севере — это представляет собой нарушение соглашения о прекращении огня, — говорится в тексте заявления.

При этом в ХАМАС выразили надежду на то, что совместно с посредниками удастся «достичь решения, которое бы позволило перемещенным лицам вернуться» на север.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что возвращение мирных жителей на север сектора Газа не будет допущено до урегулирования ситуации с освобождением израильской гражданки Арбель Йехуд, находящейся в плену у палестинских радикалов.

По информации телеканала Al Jazeera, ХАМАС пообещал освободить Арбель Йехуд 1 февраля. По данным канала, ее удерживают бойцы «Сарая аль-Кудс» — военного крыла группировки «Исламский джихад», союзника ХАМАС. Радикалы считают Йехуд военнослужащей, поскольку она проходила подготовку в рамках космической программы израильской армии, и настаивают на ее освобождении по условиям обмена военнопленными, а не как гражданского лица.

Рената Валеева