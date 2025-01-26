Самара примет всероссийский чемпионат по беспилотникам на «Самара Арене»

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Самарская область планирует стать центром притяжения для специалистов по БПЛА. Как сообщил в интервью ТАСС губернатор региона Вячеслав Федорищев, на главных спортивных площадках региона, включая стадион «Самара Арена», будут проведены всероссийские соревнования и чемпионат России по БПЛА.

— Мы будем проводить всероссийский чемпионат по беспилотникам на нашем стадионе «Самара Арена». Он будет очень зрелищным, будет согласован и проводиться с учетом всех ограничений, которые есть у нас по беспилотию. И он будет давать возможность командам со всей страны, соревнуясь, становиться лучше и сильнее, — добавил он.

В настоящее время идет проработка деталей мероприятий.

По словам Федорищева, операторы беспилотников — это специалисты будущего, а беспилотные системы будут активно использоваться в различных сферах общественной жизни.

Напомним, сборная Татарстана одержала победу на чемпионате России по гонкам беспилотников, проходившем с 17 по 21 ноября на стадионе «Фишт» на федеральной территории «Сириус».

