Жителя Татарстана обвинили в краже 21 тонны семян подсолнуха
В Татарстане 39-летний мужчина из поселка Аксубаево в октябре 2024 года, во время уборки урожая, загрузил свыше 21 тонны семян подсолнуха в свой грузовой самосвал. Вместо того чтобы доставить груз в зернохранилище, он продал семена другой сельхозфирме за 200 тыс. рублей, чем причинил значительный ущерб владельцу урожая. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Обвиняемый признал свою вину и вернул похищенные семена, однако ему грозит уголовное наказание. Чистопольская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по пункту «в» части 3 статьи 158 УК (кража в крупном размере), и дело уже направлено в суд.
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