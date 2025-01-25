Жителя Татарстана обвинили в краже 21 тонны семян подсолнуха

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В Татарстане 39-летний мужчина из поселка Аксубаево в октябре 2024 года, во время уборки урожая, загрузил свыше 21 тонны семян подсолнуха в свой грузовой самосвал. Вместо того чтобы доставить груз в зернохранилище, он продал семена другой сельхозфирме за 200 тыс. рублей, чем причинил значительный ущерб владельцу урожая. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Обвиняемый признал свою вину и вернул похищенные семена, однако ему грозит уголовное наказание. Чистопольская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по пункту «в» части 3 статьи 158 УК (кража в крупном размере), и дело уже направлено в суд.



Анастасия Фартыгина