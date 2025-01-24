«Ак Барс» проиграл «Сибири» в домашнем матче

Новосибирская «Сибирь» одержала победу над казанским «Ак Барсом» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась на «Татнефть Арене» в Казани.

Единственный гол в матче забил форвард «Сибири» Тейлор Бек, которому ассистировали Егор Мартынов и Брендан Лайпсик. Шайба была заброшена на 32-й минуте.

Для «Ак Барса» это поражение стало вторым в последних семи встречах. Казанцы занимают 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 62 очками в 47 матчах.

«Сибирь» располагается на восьмой строчке в таблице Востока, набрав 49 очков после 48 игр.