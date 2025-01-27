Казанцы в 2024 году стали чаще покупать планшеты Umiio и ноутбуки Honor

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Китайские бренды планшетов Umiio и ноутбуков Honor оказались лидерами роста продаж в Казани в 2024 году. Такие итоги подвели аналитики «Авито».

Согласно исследованию, доля новых устройств в структуре продаж на платформе продолжала расти. Новые ноутбуки покупали чаще на 3%, планшеты — на 30%.

Так, Honor по этому показателю опередил другие бренды ноутбуков: их покупали чаще на 13%. В тройке лидеров по объему продаж оказались такие бренды, как Apple (23%), Asus (12%), Acer (10%). Средняя цена ноутбука Apple в ресейле достигла 47 тыс. рублей, за новое устройство просили 99 тыс. рублей. Asus «с рук» можно было купить за 25 тыс. рублей, новый — за 60 тыс. рублей. Ноутбуки Acer продавались за 16 тыс. рублей в ресейле против 52 тыс. рублей в новом варианте.

В топ-3 брендов по продажам планшетов вошли Apple, Umiio, Samsung. Лидером роста продаж стал китайский Umiio.

По доле продаж планшетов первенство снова у Apple (42%). В ресейле его в среднем можно было приобрести за 19 тыс. рублей, новый стоил 55 тыс. рублей. Вторую строчку заняли планшеты Umiio с долей в 14%. Устройство китайского производителя в среднем обходилось в 5 тыс. рублей в ресейле и в 8 тыс. рублей в новом состоянии. Тройку замыкает Samsung с долей 9%. Средняя стоимость планшетов этого бренда «с рук» составила 7 тыс. рублей, а новый обошелся в 20 тыс. рублей.

