Ушел из жизни актер Владимир Фоменко

Фото: скриншот из фильма «Теплое место»

Советский и российский актер театра, кино и телевидения Владимир Фоменко ушел из жизни 22 января. Об этом сообщили коллеги и близкие артиста, пишет «Российская газета».

Владимир Фоменко родился 11 сентября 1940 года. В 1965 году он окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС). Свою творческую деятельность начал в Театре на Таганке, а затем в 1970-х годах перешел в Московский ТЮЗ.

На театральной сцене Владимир Фоменко исполнил множество запоминающихся ролей, среди которых Портос в постановке «Трех мушкетеров» по Дюма и Том Кенти в «Томе Кенти» Сергея Михалкова по произведению Марка Твена.

Дебют Владимира Фоменко в кино состоялся в конце 1960-х годов. Он снялся в таких фильмах, как «Житейские воззрения кота Мурра», «Тайна предков», «Теплое место», «Юдин» и «Такая жесткая игра — хоккей» Розумовского.

Рената Валеева