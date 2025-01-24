Ушел из жизни актер Владимир Фоменко
Советский и российский актер театра, кино и телевидения Владимир Фоменко ушел из жизни 22 января. Об этом сообщили коллеги и близкие артиста, пишет «Российская газета».
Владимир Фоменко родился 11 сентября 1940 года. В 1965 году он окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС). Свою творческую деятельность начал в Театре на Таганке, а затем в 1970-х годах перешел в Московский ТЮЗ.
На театральной сцене Владимир Фоменко исполнил множество запоминающихся ролей, среди которых Портос в постановке «Трех мушкетеров» по Дюма и Том Кенти в «Томе Кенти» Сергея Михалкова по произведению Марка Твена.
Дебют Владимира Фоменко в кино состоялся в конце 1960-х годов. Он снялся в таких фильмах, как «Житейские воззрения кота Мурра», «Тайна предков», «Теплое место», «Юдин» и «Такая жесткая игра — хоккей» Розумовского.
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