Чак-чак могут включить в перечень объектов охраны исторического поселения Казани

Фото: Динар Фатыхов

Чак-чак, традиционное татарское лакомство, может стать предметом охраны исторического поселения Казани. Эта идея была озвучена главой департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта России Романом Рыбало на итоговой коллегии Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

— Это, скажем так, полушутка, но в то же время и полусерьезно. Об этом можно подискутировать, — передает слова Рыбало ТНВ.

Председатель ведомства Иван Гущин заверил, что предложение о включении чак-чака в список охраняемых объектов будет тщательно рассмотрено. Окончательное решение будет объявлено позднее.

Ранее президент России Владимир Путин отметил лакомство тюркских народов:

— Не могу не отметить татарский народ и их культуру. Чак-чак на столе действительно вкусный. Казань продолжает развиваться — это великолепный город. В Татарстане живут талантливые люди разных национальностей. Это замечательно, у вас все получается отлично.

Рената Валеева