Владимир Путин назвал Казань одним из лучших городов Европы

Фото: Динар Фатыхов

Владимир Путин назвал Казань одним из лучших городов Европы, отвечая на вопрос журналиста о создании штаб-квартиры стран БРИКС, во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

— Казань сделала удивительный рывок в своем развитии. Это один из лучших городов Европы, — заявил Путин.

Также глава государства высоко оценил развитие Казани и Татарстана в последние годы. По словам Путина, в республике живут талантливые люди.



— Не могу не отметить татарский народ и их культуру. Чак-чак на столе действительно вкусный. Казань продолжает развиваться — это великолепный город. В Татарстане живут талантливые люди разных национальностей. Это замечательно, у вас все получается отлично, — сообщил Владимир Путин.

Анастасия Фартыгина