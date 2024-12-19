Владимир Путин назвал Казань одним из лучших городов Европы
Владимир Путин назвал Казань одним из лучших городов Европы, отвечая на вопрос журналиста о создании штаб-квартиры стран БРИКС, во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.
— Казань сделала удивительный рывок в своем развитии. Это один из лучших городов Европы, — заявил Путин.
Также глава государства высоко оценил развитие Казани и Татарстана в последние годы. По словам Путина, в республике живут талантливые люди.
— Не могу не отметить татарский народ и их культуру. Чак-чак на столе действительно вкусный. Казань продолжает развиваться — это великолепный город. В Татарстане живут талантливые люди разных национальностей. Это замечательно, у вас все получается отлично, — сообщил Владимир Путин.
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