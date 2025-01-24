В Татарстане за год возвели более 16 тыс. новых индивидуальных жилых домов

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В 2024 году в Татарстане построили и поставили на кадастровый учет 16,5 тыс. жилых домов общей площадью 2,2 млн кв. м. Это на 32,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщила пресс-служба Росреестра республики.

Из общего числа новых построек 8,6 тыс. домов расположены в сельской местности, а 3,4 тыс. — на участках, предназначенных для садоводства. По количеству этажей 8,5 тыс. возведенных домов — одноэтажные, 7,3 тыс. — двухэтажные, а 741 дом имеет три этажа.

Наиболее распространенными материалами для строительства стали кирпич и дерево, из которых было построено 8,3 тыс. и 2,3 тыс. домов соответственно. Наименьшее количество построек изготовлено из железобетона — всего 25.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает процедуру оформления в собственность хозяйственных построек на земельных участках и домов, поделенных для проживания нескольких семей.

Анастасия Фартыгина