В Казани в 2024 году зафиксировали 144 ДТП с участием несовершеннолетних
В Казани в 2024 году зафиксировали 144 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, что лишь немного меньше, чем за предыдущий год. Об этом сообщили на заседании по безопасности дорожного движения в исполкоме города.
Одним из трагических примеров стала авария в декабре, когда водитель сбил ученика первого класса школы №34, который перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Все эти происшествия стали причиной обсуждений новых мер безопасности, в том числе внедрения аудиотренингов с правилами дорожного движения в школах.
Начальник отдела Госавтоинспекции Михаил Савин предложил масштабировать опыт лицея №186, где на переменах в формате аудиотрансляции доносятся правила дорожного движения. Это позволит эффективно информировать детей о необходимости соблюдения ПДД и, как надеются инициаторы, поможет сохранить их жизни и здоровье.
Напомним, что в течение 2024 года на дорогах Казани произошло более 1,2 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых было ранено 1,5 тыс. участников дорожного движения.
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