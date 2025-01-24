В Казани в 2024 году зафиксировали 144 ДТП с участием несовершеннолетних

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в 2024 году зафиксировали 144 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, что лишь немного меньше, чем за предыдущий год. Об этом сообщили на заседании по безопасности дорожного движения в исполкоме города.

Одним из трагических примеров стала авария в декабре, когда водитель сбил ученика первого класса школы №34, который перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Все эти происшествия стали причиной обсуждений новых мер безопасности, в том числе внедрения аудиотренингов с правилами дорожного движения в школах.

Начальник отдела Госавтоинспекции Михаил Савин предложил масштабировать опыт лицея №186, где на переменах в формате аудиотрансляции доносятся правила дорожного движения. Это позволит эффективно информировать детей о необходимости соблюдения ПДД и, как надеются инициаторы, поможет сохранить их жизни и здоровье.

Напомним, что в течение 2024 года на дорогах Казани произошло более 1,2 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых было ранено 1,5 тыс. участников дорожного движения.



Анастасия Фартыгина