Премьер Японии Сигэру Исиба заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

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Премьер-министр Японии Сигэру Исиба подтвердил продолжение курса Токио на заключение мирного договора с Россией, несмотря на существующие сложности в двусторонних отношениях. Об этом сообщили в ТАСС.

Выступая перед парламентом, Исиба уточнил, что японско-российские отношения сейчас находятся в тяжелом состоянии, но правительство намерено решить «территориальную проблему».

Переговоры о мирном соглашении между Москвой и Токио ведутся с середины XX века, однако основным препятствием остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После Второй мировой войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, что оспаривает Япония, требуя возвращения островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы мелких необитаемых островов.



Анастасия Фартыгина