Российские силы ПВО сбили 121 беспилотник за ночь

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат, сообщили в Минобороны страны.

Перехват беспилотников произошел над несколькими регионами страны, включая Брянскую, Рязанскую, Курскую, Саратовскую и Ростовскую области, а также Москву и Крым.

Согласно информации Минобороны, наибольшее количество сбитых БПЛА было зафиксировано в Брянской области: 37 беспилотников. Также были уничтожены 20 аппаратов над Рязанской областью и по 17 над Курской и Саратовской областями. В других регионах, таких как Московская, Белгородская и Воронежская области, также были осуществлены успешные перехваты.

Накануне в аэропортах Казани и Нижнекамска, а также Пензы, Самары и Саратова ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщили в Росавиации.

