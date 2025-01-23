Юрия Борисова номинировали на «Оскар» за роль второго плана в «Аноре»

Актера Юрия Борисова номинировали на «Оскар» за роль второго плана в «Аноре». 3 марта он поборется за победу в номинации на лучшую роль второго плана с актерами Эдвардом Нортоном, Джереми Стронгом, Кираном Калкином, Гаем Пирсом.

Ранее Борисов был номинирован на премию «Золотой глобус». Однако проиграл ее Кирану Калкину («Настоящая боль»), который взял статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана.

Позднее он получил номинацию на престижную премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в категории «Лучший актер второго плана».

Фильм был удостоен Золотой пальмовой ветви на Каннском кинофестивале.

Рената Валеева