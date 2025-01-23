Минздрав расширит обмен данными между больницами и полицией о психбольных

Предполагается, что приказ вступит в силу 1 марта 2025 года

Фото: Татьяна Демина

Больницы и полиция начнут обмениваться информацией о смене места жительства людей, страдающих тяжелыми психическими расстройствами, находящихся под диспансерным наблюдением и потенциально опасных для общества. Соответствующий проект приказа Минздрава опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, медицинские организации будут обязаны информировать территориальные органы МВД о ряде обстоятельств, касающихся пациентов с тяжелыми психическими расстройствами. В частности, если диспансерное наблюдение продлевается, уведомление должно быть направлено до 20 января текущего года.

В случае уклонения пациента от назначенного судом принудительного лечения врачи обязаны сообщить об этом в полицию в течение трех суток. Аналогичный срок установлен для передачи данных о смене места жительства лица с психическим расстройством.

По закону, недобровольная госпитализация возможна, если человек представляет опасность для себя или окружающих, не способен самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности или отсутствие психиатрической помощи может нанести существенный вред его здоровью.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Полученная от МВД информация будет использоваться врачами для определения частоты осмотров, объема лечения и психосоциальной реабилитации. Полиция, в свою очередь, будет наблюдать за лицами с психическими расстройствами для предотвращения преступлений и правонарушений, а также оказывать содействие медикам в госпитализации и розыске уклоняющихся от принудительного лечения.

Предполагается, что приказ вступит в силу 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 марта 2031 года.

Рената Валеева