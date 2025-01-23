Новости общества

19:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Объявлены номинанты на премию «Оскар» 2024 года

16:59, 23.01.2025

97-я церемония вручения наград состоится ночью 3 марта в Лос-Анджелесе

Объявлены номинанты на премию «Оскар» 2024 года
Фото: Реальное время

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила список номинантов на премию «Оскар» 2024 года. 97-я церемония вручения наград за высшие достижения в киноиндустрии состоится ночью 3 марта в Лос-Анджелесе.

Среди номинантов в категории «Лучший фильм» представлены «Анора», «Бруталист», «Боб Дилан: Никому не известный», «Конклав», «Дюна: Часть вторая», «Эмилия Перес», «Я все еще здесь», «Мальчишки из «Никеля», «Субстанция» и «Злая: Сказка о ведьме Запада».

На звание «Лучший режиссер» претендуют Шон Бэйкер («Анора»), Брэйди Корбет («Бруталист»), Джеймс Мэнголд («Боб Дилан: Никому не известный»), Жак Одиар («Эмилия Перес») и Корали Фаржа («Cубстанция»).

В номинации «Лучшая мужская роль» представлены Эдриан Броуди («Бруталист»), Тимоти Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»), Колман Доминго («Синг-синг»), Рэйф Файнс («Конклав») и Себастьян Стэн («Ученик: Восхождение Трампа»).

За награду в категории «Лучшая женская роль» будут бороться Синтия Эриво («Злая: Сказка о ведьме Запада»), Карла Гаскон («Эмилия Перес»), Майки Мэдисон («Анора»), Деми Мур («Субстанция») и Фернанда Торрес («Я все еще здесь»).

Лучшая мужская роль второго плана

  • Юра Борисов — «Анора»
  • Киран Калкин — «Настоящая боль»
  • Эдвард Нортон — «Боб Дилан: Никому не известный»
  • Гай Пирс — «Бруталист»
  • Джереми Стронг — «Ученик»
  • Дензел Вашингтон — «Гладиатор 2»

Лучшая женская роль второго плана

  • Моника Барбаро — «Боб Дилан: Никому не известный»
  • Ариана Гранде — «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • Фелисити Джонс — «Бруталист»
  • Изабелла Росселлини — «Конклав»
  • Зои Солдана — «Эмилия Перес»

Лучший оригинальный сценарий

  • «Анора»
  • «Бруталист»
  • «Настоящая боль»
  • «5 сентября»
  • «Субстанция»

Лучший адаптированный сценарий

  • «Боб Дилан: Никому не известный»
  • «Конклав»
  • «Эмилия Перес»
  • «Мальчишки из «Никеля»
  • «Синг-Синг»

Лучшие визуальные эффекты

  • «Чужой: Ромул»
  • «Быть лучше: История Робби Уильямса»
  • «Дюна 2»
  • «Планета обезьян: Новое царство»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучший звук

  • «Боб Дилан: Никому не известный»
  • «Дюна 2»
  • «Эмилия Перес»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • «Дикий робот»

Лучший короткометражный фильм

  • «Залог»
  • «Ануя»
  • «Я не робот»
  • «Последний рейнджер»
  • «Человек, который не мог молчать»

Лучший дизайн

  • «Бруталист»
  • «Конклав»
  • «Дюна 2»
  • «Носферату»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучший дизайн костюмов

  • «Боб Дилан: Никому не известный»
  • «Конклав»
  • «Гладиатор 2»
  • «Носферату»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучшая оригинальная песня

  • «Бруталист»
  • «Конклав»
  • «Эмилия Перес»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • «Дикий робот»

Лучший саундтрек

  • «Бруталист»
  • «Конклав»
  • «Эмилия Перес»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • «Дикий робот»

Лучший грим и прически

  • «Другой человек»
  • «Эмилия Перес»
  • «Носферату»
  • «Субстанция»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Я все еще здесь» — Бразилия
  • «Девушка с иглой» — Дания
  • «Эмилия Перес» — Франция
  • «Семя священного инжира» — Германия
  • «Поток» — Латвия

Лучший монтаж

  • «Анора»
  • «Бруталист»
  • «Конклав»
  • «Эмилия Перес»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучший документальный фильм

  • «Дневники черного ящика»
  • «Нет другой земли»
  • «Фарфоровая война»
  • «Cаундтрек к государственному перевороту»
  • «Cахарный тростник»

Лучший документальный короткометражный фильм

  • Death by numbers
  • I am ready, warden
  • Incident
  • Instruments of a beating heart
  • The only girl in the orchestra

Лучшая операторская работа

  • «Бруталист»
  • «Дюна 2»
  • «Эмилия Перес»
  • «Мария»
  • «Носферату»

Лучший мультфильм

  • «Поток»
  • «Головоломка 2»
  • «Мемуары улитки»
  • «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»
  • «Дикий робот»

Лучший короткометражный мультфильм

  • «Красивые мужчины»
  • «В тени Кипариса»
  • «Волшебные конфеты»
  • «Путешествие к чуду»
  • «Фу!»
Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоКультура

Новости партнеров

Читайте также