Объявлены номинанты на премию «Оскар» 2024 года
97-я церемония вручения наград состоится ночью 3 марта в Лос-Анджелесе
Американская академия кинематографических искусств и наук объявила список номинантов на премию «Оскар» 2024 года. 97-я церемония вручения наград за высшие достижения в киноиндустрии состоится ночью 3 марта в Лос-Анджелесе.
Среди номинантов в категории «Лучший фильм» представлены «Анора», «Бруталист», «Боб Дилан: Никому не известный», «Конклав», «Дюна: Часть вторая», «Эмилия Перес», «Я все еще здесь», «Мальчишки из «Никеля», «Субстанция» и «Злая: Сказка о ведьме Запада».
На звание «Лучший режиссер» претендуют Шон Бэйкер («Анора»), Брэйди Корбет («Бруталист»), Джеймс Мэнголд («Боб Дилан: Никому не известный»), Жак Одиар («Эмилия Перес») и Корали Фаржа («Cубстанция»).
В номинации «Лучшая мужская роль» представлены Эдриан Броуди («Бруталист»), Тимоти Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»), Колман Доминго («Синг-синг»), Рэйф Файнс («Конклав») и Себастьян Стэн («Ученик: Восхождение Трампа»).
За награду в категории «Лучшая женская роль» будут бороться Синтия Эриво («Злая: Сказка о ведьме Запада»), Карла Гаскон («Эмилия Перес»), Майки Мэдисон («Анора»), Деми Мур («Субстанция») и Фернанда Торрес («Я все еще здесь»).
Лучшая мужская роль второго плана
- Юра Борисов — «Анора»
- Киран Калкин — «Настоящая боль»
- Эдвард Нортон — «Боб Дилан: Никому не известный»
- Гай Пирс — «Бруталист»
- Джереми Стронг — «Ученик»
- Дензел Вашингтон — «Гладиатор 2»
Лучшая женская роль второго плана
- Моника Барбаро — «Боб Дилан: Никому не известный»
- Ариана Гранде — «Злая: Сказка о ведьме Запада»
- Фелисити Джонс — «Бруталист»
- Изабелла Росселлини — «Конклав»
- Зои Солдана — «Эмилия Перес»
Лучший оригинальный сценарий
- «Анора»
- «Бруталист»
- «Настоящая боль»
- «5 сентября»
- «Субстанция»
Лучший адаптированный сценарий
- «Боб Дилан: Никому не известный»
- «Конклав»
- «Эмилия Перес»
- «Мальчишки из «Никеля»
- «Синг-Синг»
Лучшие визуальные эффекты
- «Чужой: Ромул»
- «Быть лучше: История Робби Уильямса»
- «Дюна 2»
- «Планета обезьян: Новое царство»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучший звук
- «Боб Дилан: Никому не известный»
- «Дюна 2»
- «Эмилия Перес»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
- «Дикий робот»
Лучший короткометражный фильм
- «Залог»
- «Ануя»
- «Я не робот»
- «Последний рейнджер»
- «Человек, который не мог молчать»
Лучший дизайн
- «Бруталист»
- «Конклав»
- «Дюна 2»
- «Носферату»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучший дизайн костюмов
- «Боб Дилан: Никому не известный»
- «Конклав»
- «Гладиатор 2»
- «Носферату»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучшая оригинальная песня
- «Бруталист»
- «Конклав»
- «Эмилия Перес»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
- «Дикий робот»
Лучший саундтрек
- «Бруталист»
- «Конклав»
- «Эмилия Перес»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
- «Дикий робот»
Лучший грим и прически
- «Другой человек»
- «Эмилия Перес»
- «Носферату»
- «Субстанция»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучший фильм на иностранном языке
- «Я все еще здесь» — Бразилия
- «Девушка с иглой» — Дания
- «Эмилия Перес» — Франция
- «Семя священного инжира» — Германия
- «Поток» — Латвия
Лучший монтаж
- «Анора»
- «Бруталист»
- «Конклав»
- «Эмилия Перес»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучший документальный фильм
- «Дневники черного ящика»
- «Нет другой земли»
- «Фарфоровая война»
- «Cаундтрек к государственному перевороту»
- «Cахарный тростник»
Лучший документальный короткометражный фильм
- Death by numbers
- I am ready, warden
- Incident
- Instruments of a beating heart
- The only girl in the orchestra
Лучшая операторская работа
- «Бруталист»
- «Дюна 2»
- «Эмилия Перес»
- «Мария»
- «Носферату»
Лучший мультфильм
- «Поток»
- «Головоломка 2»
- «Мемуары улитки»
- «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»
- «Дикий робот»
Лучший короткометражный мультфильм
- «Красивые мужчины»
- «В тени Кипариса»
- «Волшебные конфеты»
- «Путешествие к чуду»
- «Фу!»
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.