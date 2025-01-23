Объявлены номинанты на премию «Оскар» 2024 года

97-я церемония вручения наград состоится ночью 3 марта в Лос-Анджелесе

Фото: Реальное время

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила список номинантов на премию «Оскар» 2024 года. 97-я церемония вручения наград за высшие достижения в киноиндустрии состоится ночью 3 марта в Лос-Анджелесе.

Среди номинантов в категории «Лучший фильм» представлены «Анора», «Бруталист», «Боб Дилан: Никому не известный», «Конклав», «Дюна: Часть вторая», «Эмилия Перес», «Я все еще здесь», «Мальчишки из «Никеля», «Субстанция» и «Злая: Сказка о ведьме Запада».

На звание «Лучший режиссер» претендуют Шон Бэйкер («Анора»), Брэйди Корбет («Бруталист»), Джеймс Мэнголд («Боб Дилан: Никому не известный»), Жак Одиар («Эмилия Перес») и Корали Фаржа («Cубстанция»).

В номинации «Лучшая мужская роль» представлены Эдриан Броуди («Бруталист»), Тимоти Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»), Колман Доминго («Синг-синг»), Рэйф Файнс («Конклав») и Себастьян Стэн («Ученик: Восхождение Трампа»).

За награду в категории «Лучшая женская роль» будут бороться Синтия Эриво («Злая: Сказка о ведьме Запада»), Карла Гаскон («Эмилия Перес»), Майки Мэдисон («Анора»), Деми Мур («Субстанция») и Фернанда Торрес («Я все еще здесь»).

Лучшая мужская роль второго плана

Юра Борисов — «Анора»

Киран Калкин — «Настоящая боль»

Эдвард Нортон — «Боб Дилан: Никому не известный»

Гай Пирс — «Бруталист»

Джереми Стронг — «Ученик»

Дензел Вашингтон — «Гладиатор 2»

Лучшая женская роль второго плана

Моника Барбаро — «Боб Дилан: Никому не известный»

Ариана Гранде — «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Фелисити Джонс — «Бруталист»

Изабелла Росселлини — «Конклав»

Зои Солдана — «Эмилия Перес»

Лучший оригинальный сценарий

«Анора»

«Бруталист»

«Настоящая боль»

«5 сентября»

«Субстанция»

Лучший адаптированный сценарий

«Боб Дилан: Никому не известный»

«Конклав»

«Эмилия Перес»

«Мальчишки из «Никеля»

«Синг-Синг»

Лучшие визуальные эффекты

«Чужой: Ромул»

«Быть лучше: История Робби Уильямса»

«Дюна 2»

«Планета обезьян: Новое царство»

«Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучший звук

«Боб Дилан: Никому не известный»

«Дюна 2»

«Эмилия Перес»

«Злая: Сказка о ведьме Запада»

«Дикий робот»

Лучший короткометражный фильм

«Залог»

«Ануя»

«Я не робот»

«Последний рейнджер»

«Человек, который не мог молчать»

Лучший дизайн

«Бруталист»

«Конклав»

«Дюна 2»

«Носферату»

«Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучший дизайн костюмов

«Боб Дилан: Никому не известный»

«Конклав»

«Гладиатор 2»

«Носферату»

«Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучшая оригинальная песня

«Бруталист»

«Конклав»

«Эмилия Перес»

«Злая: Сказка о ведьме Запада»

«Дикий робот»

Лучший саундтрек

«Бруталист»

«Конклав»

«Эмилия Перес»

«Злая: Сказка о ведьме Запада»

«Дикий робот»

Лучший грим и прически

«Другой человек»

«Эмилия Перес»

«Носферату»

«Субстанция»

«Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучший фильм на иностранном языке

«Я все еще здесь» — Бразилия

«Девушка с иглой» — Дания

«Эмилия Перес» — Франция

«Семя священного инжира» — Германия

«Поток» — Латвия

Лучший монтаж

«Анора»

«Бруталист»

«Конклав»

«Эмилия Перес»

«Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучший документальный фильм

«Дневники черного ящика»

«Нет другой земли»

«Фарфоровая война»

«Cаундтрек к государственному перевороту»

«Cахарный тростник»

Лучший документальный короткометражный фильм

Death by numbers

I am ready, warden

Incident

Instruments of a beating heart

The only girl in the orchestra

Лучшая операторская работа

«Бруталист»

«Дюна 2»

«Эмилия Перес»

«Мария»

«Носферату»

Лучший мультфильм

«Поток»

«Головоломка 2»

«Мемуары улитки»

«Уоллес и Громит: Самая дикая месть»

«Дикий робот»

Лучший короткометражный мультфильм

«Красивые мужчины»

«В тени Кипариса»

«Волшебные конфеты»

«Путешествие к чуду»

«Фу!»

Рената Валеева