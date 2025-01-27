Ученые обнаружили связь между переработанным красным мясом и риском деменции

Фото: Роман Хасаев

Исследование, опубликованное в журнале Neurology Американской академии неврологии, подтверждает что продукты из переработанного красного мяса, такие как бекон, хот-дог, сосиски и салями, ассоциируются с повышенным риском развития деменции. К такому заключению пришел Доктор Дэниел Вонг из больницы Brigham and Women’s Hospital (США) и Гарвардской медицинской школы и его команда в результате наблюдения 133 771 работника (65,4% женского пола) здравоохранения США на протяжении 40 лет.

Ученые разделили участников на три категории в зависимости от количества потребляемого переработанного красного мяса и вели учет их пищевых привычек. Целью врачей было изучить связь между потреблением красного мяса и различными когнитивными последствиями. За период наблюдения было зарегистрировано 11 173 случая деменции.

Таким образом, самое длительное на сегодняшний день исследование влияния питания на когнитивные функции позволило заключить, что риск развития деменции у людей, потребляющих переработанное красное мясо, на 14% выше чем у тех, кто прибегал к минимальным количествам этих продуктов. К тому же повышенное потребление переработанного красного мяса ассоциируется с ускоренным снижением когнитивных функций в целом и вербальной памяти.

Ученые добавляют, что замена переработанного красного мяса на дневную порцию орехов и бобовых снижает риск деменции на 19%.

Айгуль Зиятдинова