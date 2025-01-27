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Ученые обнаружили связь между переработанным красным мясом и риском деменции

12:00, 27.01.2025
Ученые обнаружили связь между переработанным красным мясом и риском деменции
Фото: Роман Хасаев

Исследование, опубликованное в журнале Neurology Американской академии неврологии, подтверждает что продукты из переработанного красного мяса, такие как бекон, хот-дог, сосиски и салями, ассоциируются с повышенным риском развития деменции. К такому заключению пришел Доктор Дэниел Вонг из больницы Brigham and Women’s Hospital (США) и Гарвардской медицинской школы и его команда в результате наблюдения 133 771 работника (65,4% женского пола) здравоохранения США на протяжении 40 лет.

Ученые разделили участников на три категории в зависимости от количества потребляемого переработанного красного мяса и вели учет их пищевых привычек. Целью врачей было изучить связь между потреблением красного мяса и различными когнитивными последствиями. За период наблюдения было зарегистрировано 11 173 случая деменции.

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Таким образом, самое длительное на сегодняшний день исследование влияния питания на когнитивные функции позволило заключить, что риск развития деменции у людей, потребляющих переработанное красное мясо, на 14% выше чем у тех, кто прибегал к минимальным количествам этих продуктов. К тому же повышенное потребление переработанного красного мяса ассоциируется с ускоренным снижением когнитивных функций в целом и вербальной памяти.

Ученые добавляют, что замена переработанного красного мяса на дневную порцию орехов и бобовых снижает риск деменции на 19%.

Айгуль Зиятдинова

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