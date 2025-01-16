В Деревне Универсиады в Казани ввели плату за пользование постельным бельем
Теперь студенты ежемесячно будут платить 355 рублей
Студенты, проживающие в Деревне Универсиады, теперь будут платить 355 рублей в месяц за пользование постельным бельем, которое выдается в общежитии. Об этом объявила администрация студгородка.
— Те, кто будет продолжать пользоваться постельным бельем, которое выдают в общежитии, будут подписывать допсоглашение (как на электроприборы), и потом эта сумма будет прибавляться к общей стоимости оплаты проживания в общежитии, — рассказала администрация общежития дома №1.
Данное решение было принято профсоюзной организацией студентов и Координационным советом общественных студенческих организаций и объединений КФУ с целью повышения комфорта проживания в общежитиях.
Соответствующее постановление подписал ректор университета Ленар Сафин.
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