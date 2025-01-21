Татарстанские авиаперевозчики заявили об убытках в миллионы рублей за перенаправленные рейсы

Фото: Максим Платонов

Атаки беспилотников и ограничения полетов, участившиеся в России, привели к значительному рост затрат авиакомпаний. Татарстанские авиаперевозчики заявляют об убытках в миллионы рублей за каждый перенаправленный рейс.

Крупные лоукостеры оценивают потери в 800 тысяч рублей в час. Однако это данные за осень 2023 года. Сейчас затраты могут быть еще выше.

— Авиатопливо дорожает практически каждый раз, где-то на 30% выросла цена. Тонна керосина уже за 100 тысяч рублей перевалила. Аэропорты тоже подняли стоимость услуг, примерно на 15—20%. В совокупности это достаточно серьезная нагрузка, — рассказал гендиректор авиакомпании «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В начале этого года аэропорты в Татарстане закрывались 14 раз. В результате за месяц в республике не смогли посадить 20 самолетов, следовавших в ее города.

— Аэропорты закрывались и раньше, но не в таком объеме, как сейчас. Особенно под конец прошлого года — в начале этого идет какая-то система атак. Посмотрите статистику по Казани. Это уже на миллионы рублей переходит за каждый рейс, — констатировал собеседник «Реального времени».

Подробнее о том, как возросшая финансовая нагрузка скажется на стоимости билетов и какой выход из ситуации предлагают сами авиаторы — в материале «Реального времени».