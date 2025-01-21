Клиентам ВТБ Лизинг доступен автомобиль Geely Monjaro с преимуществом в 610 000 рублей

Юрлицам и ИП доступны различные опции финансирования: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или без переплат

ВТБ Лизинг улучшил предложение на автомобили Geely Monjaro. Клиенты компании могут приобрести в лизинг внедорожник с выгодой в 610 000 рублей от рекомендованной розничной цены. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям доступны различные опции финансирования: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или без переплат. Спецпредложение действует до 31 января 2025 года.

По данным агентства «Автостат», по итогам 2024 года Geely входит в топ-5 самых продаваемых марок в России, а продажи модели Geely Monjaro выросли более чем в 2 раза.

Geely Monjaro — флагман модельной линейки Geely в России. Автомобиль можно оформить в лизинг с учетом преимущества по стоимости 3 942 190 рублей (РРЦ — 4 552 190 рублей). Приобретая кроссовер с авансом 49%, в течение пяти лет необходимо будет вносить 71 523 рубля в месяц. Предприниматели и компании на ОСН за счет налоговых льгот в период финансовой аренды могут дополнительно сэкономить до 45% от стоимости автомобиля по договору лизинга.*

Автомобиль Geely Monjaro отличается сбалансированными техническими характеристиками, высоким уровнем комфорта, наличием широкого комплекса инновационных систем безопасности. Система полного привода обеспечивает отличную устойчивость на дороге в различных условиях. Кроссовер оснащается бензиновым турбированным мотором объемом два литра и мощностью 238 л. с. Крутящий момент может достигать до 350 Нм. За впечатляющую динамику и плавность хода отвечает надежная восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия.

В рамках спецпредложения клиентам ВТБ Лизинг доступны также другие автомобильные марки на выгодных условиях. Подать заявку на приобретение в лизинг автомобилей Geely можно в режиме онлайн на сайте www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контактного центра ВТБ Лизинг: 8 800 551 19 18.

* Указаны предварительные расчеты, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Представленная экономия на налогах в размере 45% доступна компаниям на ОСН (общей системе налогообложения). Из них до 25% оставляет экономия на налоге на прибыль, еще до 20% — возврат НДС. Стоимость техники действительна на 21.01.2025.

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