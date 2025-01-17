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В Татарстане создадут агротехнологический университет на 7 тыс. студентов

19:35, 17.01.2025
В Татарстане создадут агротехнологический университет на 7 тыс. студентов
Фото: Максим Платонов

Министр сельского хозяйства Татарстана Марат Зяббаров объявил о планах по созданию современного агротехнологического университета, который будет готовить высококвалифицированные кадры для АПК республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

  • Зяббаров подчеркнул, что новый университет сможет принять более 7 тыс. студентов и ежегодно выпускать около 1,2 тыс. специалистов.

Министр заявил, что создание учебного заведения направлено на улучшение качества аграрного образования и укрепление научного потенциала Татарстана.

В 2025 году республика также вступила в национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», в рамках которого будет реализован федеральный проект «Кадры в АПК», включающий модернизацию объектов и строительство жилья для научных сотрудников.

Накануне Татарстан и Пензенская область обменялись опытом в сфере агропромышленного комплекса (АПК) на встрече, прошедшей в правительстве области под руководством председателя Николая Симонова.

Анастасия Фартыгина

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