В Татарстане создадут агротехнологический университет на 7 тыс. студентов

Фото: Максим Платонов

Министр сельского хозяйства Татарстана Марат Зяббаров объявил о планах по созданию современного агротехнологического университета, который будет готовить высококвалифицированные кадры для АПК республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Зяббаров подчеркнул, что новый университет сможет принять более 7 тыс. студентов и ежегодно выпускать около 1,2 тыс. специалистов.

Министр заявил, что создание учебного заведения направлено на улучшение качества аграрного образования и укрепление научного потенциала Татарстана.

В 2025 году республика также вступила в национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», в рамках которого будет реализован федеральный проект «Кадры в АПК», включающий модернизацию объектов и строительство жилья для научных сотрудников.

Накануне Татарстан и Пензенская область обменялись опытом в сфере агропромышленного комплекса (АПК) на встрече, прошедшей в правительстве области под руководством председателя Николая Симонова.



Анастасия Фартыгина