Доля дорог Татарстана в нормативном состоянии достигла 85,9%

Фото: Динар Фатыхов

По итогам выполнения нацпроекта в Татарстане достигнуты все ключевые показатели, и доля дорог в нормативном состоянии в городских агломерациях возросла до 85,9%. Об этом на заседании итоговой коллегии министерства сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Фарит Ханифов.

За последние пять лет доля дорог регионального значения в нормативном состоянии увеличилась с 46 до 51%, а в ближайшие пять лет цели предполагают повышение до 60%. Это требует значительного увеличения объемов ремонта дорог, которые должны быть удвоены по сравнению с текущими темпами.

Также было подчеркнуто, что доля дорог в нормативном состоянии в опорной сети городских агломераций составляет 85,8%, что свидетельствует о стабильном прогрессе в улучшении дорожной инфраструктуры в республике.

Напомним, что в Татарстане продолжится строительство вылетных дорог по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП). Среди приоритетных проектов — строительство обхода вокруг Дербышек, дублера Оренбургского тракта к Лаишевскому узлу и дороги на Горьковском шоссе, которая станет продолжением улицы Несмелова в Кировском районе Казани.



Анастасия Фартыгина