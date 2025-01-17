В Казани временно приостановили движение трамваев из-за повреждения контактной сети
В Казани на участке от Ветакадемии до улицы Губкина произошло повреждение контактной сети, что привело к временной приостановке движения трамвайных маршрутов №5, 5а и 7. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».
- На месте инцидента работают аварийные службы предприятия, которые прилагают все усилия для оперативного устранения проблемы.
Напомним, что в Казани на остановке «Улица Дубравная» произошел провал грунта между трамвайными путями. В связи с этим трамвайный маршрут №4 временно следует только до остановки «Сады».
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