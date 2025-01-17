В России зафиксировали масштабный сбой в работе игровой платформы Steam

В России зафиксировали масштабный сбой в работе игровой платформы Steam, о чем сообщили более 5 тыс. пользователей, согласно данным портала Downdetector. Об этом сообщили в ТАСС.

На момент последнего обновления информации портала на сбой в работе платформы жаловались 4,5 тыс. человек, из которых 45% подчеркнули проблемы с сайтом, 24% — со службой в целом, а 23% — с личным кабинетом.Основные проблемы касаются доступа к сайту и личным кабинетам, что затрудняет пользователям использование сервиса.

Согласно информации, предоставленной «Сбой.рф», на 14.38 мск о неисправностях сообщили 307 пользователей, причем наибольшее количество жалоб поступило из Москвы (26%), а также из Свердловской и Новосибирской областей (по 6%). К 14.50 мск число обращений увеличилось до 422. Эти данные подтверждают серьезность ситуации и широкий охват проблемы.

Пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что сбои связаны с проблемами на инфраструктуре сервиса. В настоящее время специалисты работают над устранением неполадок.

Напомним, что 14 января Рунет столкнулся с серьезным сбоем, затронувшим множество пользователей, которые начали массово жаловаться на проблемы с загрузкой популярных сайтов. Среди них оказались такие ресурсы, как Google, «Википедия», сайт РЖД и другие. Также перестали работать сервисы мониторинга сбоев, такие как «Сбой.рф» и Downdetector.

Анастасия Фартыгина