Власти Казани о новой карте полигона «Восточный: «За 2,5 года здесь вырастет 31-метровая мусорная гора»

Фото: Мария Зверева

Мэр Казани Ильсур Метшин провел обход по второй карте полигона «Восточный», который ввели в эксплуатацию в конце прошлого года. Он должен стать последним полигоном на территории города. На площадке побывал и корреспондент «Реального времени».

Вместимость второй карты полигона площадью 84,6 тыс. квадратных метра составляет 1,6 млн тонн отходов, и, исходя из расчета 550 тыс. тонн в год, его хватит всего на 2,5 года. За новогодние праздники сюда завезли уже 50 тыс. тонн мусора.

— За 2,5 года здесь вырастет 31-метровая мусорная гора. Емкость полигона рассчитана на 1,6 млн тонн. Завоз происходит из Казани и Зеленодольска, остальные районы мы отсекли. Ежедневно сюда мы завозим около 1,6 тыс. тонн мусора, — отчитался во время обхода генеральный директор УК ПЖКХ Евгений Чекашов.

На въезде на полигон установлены рамки с радиационным контролем, что исключает завоз опасных отходов. В основание объекта уложена защитная пленка — гидроизоляционный материал, препятствующий загрязнению почвы.

— Мы выросли в объеме мусора. Если после 1000-летия в 2005 году Казань ежедневно свозила 550 тонн, сегодня число возросло до 1 600 тонн — в три раза больше. В праздники мы принимаем 2 100 тонн. Изменилась морфология и количество мусора. На сегодняшний день город принял все меры, и у нас на достойном столицы уровне проходят сбор, утилизация, хранение и переработка ТБО. Но на ближайшие три года перед нами встает вызов сделать подобное уже на мусоросжигающем заводе, — обозначил задачи Ильсур Метшин.

Елизавета Пуншева