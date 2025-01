Раритетные письма и рисунки, касающиеся истории Винни-Пуха, будут выставлены на аукцион

Оценочная стоимость некоторых документов варьируется от £100 до £1500

На аукцион выставлена коллекция оригинальных писем и рисунков, которыми обменивались автор Винни-Пуха А.А. Милн, иллюстратор Э.Х. Шепард и их издатель Фредерик Мюллер. Об этом написала газета The Guardian. Эти документы были найдены в сумке, хранившейся на чердаке, после смерти Лесли Смита в ноябре 2023 года. Смит был основателем издательской компании Cressrelles и владел письмами после того, как его компания поглотила издательство, принадлежавшее семье Мюллера. Письма, некоторые из которых не видели света с 1926 года, оказались у детей Смита, когда они занимались уборкой после его смерти.

Коллекция была передана на аукционную площадку Fieldings Auctioneers в мае 2023 года. В нее входит не только переписка между Милном, Шепардом и Мюллером, но и черновые рукописи произведений Милна, таких как стихотворение Wind on the Hill и вступительное посвящение для сборника стихов Now We Are Six, а также рисунок, изображающий Винни-Пуха и Пятачка в снегу. В одном из писем Милн выразил недовольство в связи с кроссвордом в Observer, где персонаж Винни-Пух был назван «фантастическим монстром». Милн заявил, что Пух решительно возражает против такого описания и угрожает явиться в издательство, чтобы лично выразить свое негодование.

Также в коллекции можно увидеть следы «творческого напряжения» между Милном и Шепардом, которое часто сглаживалось при помощи Мюллера. Например, Милн требовал от Шепарда новые рисунки для апреля и сентября, утверждая, что оригиналы слишком плохи. В другом письме он написал, что если Шепард не успел сделать новый рисунок, то не стоит и пытаться. Шепард, в свою очередь, оправдывался задержками из-за проблем с жильем, объясняя, что «стиль сильно ограничен из-за этого проклятого переезда».

Иллюстрация Шепарда к книге «День рождения Кристофера Робина», найденной на чердаке у Смита. Реальное время / realnoevremya.ru

Оценочная стоимость некоторых документов варьируется от £100 до £1500, однако они могут уйти за рекордные суммы. Так, в 2018 году оригинальная карта Винни-Пуха, нарисованная Шепардом, была продана за £430 тыс. Учитывая повышенный интерес к находке, особенно со стороны потенциальных покупателей из Великобритании и США, аукцион обещает стать событием мирового масштаба.

Помимо писем, относящихся к истории Винни-Пуха, коллекция содержит корреспонденцию и других известных авторов, таких как британская писательница Энид Блайтон и Дж. Р. Р. Толкин. В одном из писем Блайтон обсуждала рекламные площади для своей книги, выражая предпочтение размещению информации о ней на задней обложке. Толкин в своей переписке с Мюллером рассказывал о типографике и делился деталями по поводу получения награды. Сын Лесли Смита, Саймон, который теперь управляет компанией Cressrelles, вспоминает, как его отец описывал Толкина: как человека с «невероятным остроумием», но с трудностями в соблюдении сроков.

Средства от продажи этих писем будут использованы для инвестиций в исследовательский институт, посвященный творчеству Милна.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова